Отиде си голям експерт в областта на реставрацията

Отиде си проф. Валентин Тодоров.
Той беше дългогодишен преподавател в катедра „Реставрация", който има значителен принос в подготовката на специалисти в областта на реставрацията. Проф. Тодоров е автор на редица научни публикации и има сериозен принос в изследванията и опазването на Мадарския конник, Александровската гробница и редица други обекти от културното ни наследство, съобщиха от катедра "Реставрация" към Националната художествена академия.
Дъщеря му Биляна Тодорова споделя:
Поклон пред светлата му памет!
Така искам да го помнят.
Професор.
Усмихнат.
Голям и достоен човек.
Татко ме научи, че човекът не се мери по титлата си, а по начина, по който върши това, което му е поверено.
Няма „малка“ работа.
Има работа, свършена със съвест, чест и достойнство.
Дори и да е миене на чинии.
С дълбока тъга споделям, че баща ми, професор Валентин Тодоров, си отиде от този свят.
Опелото ще се състои на
16.12 от 14:00 ч.
в църква „Св. Георги“, гр. София
Светъл да е пътят му!
