Първа версия за кошмара в Бургас! Гръмнатият не е случаен - футболен бос и баща на европейска шампионка

Излязоха първи подробности за трагедията в Бургас.

Застреляният в центъра на града мъж се оказа бизнесменът Христо Бургазлиев, съобщи "ЕраНова". Той е управител на ОФК Поморие и участва в управителен съвет на 9 фирми. Бургазлиев е баща на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, разполага с недвижими имоти на територията на Поморие, не е известно да има финансови проблеми. Той е бил и собственик на обменно бюро в района, намиращо се до небезизвестното "Барче Гъзарче". Според неофициалната информация на медията, непосредствено преди трагедията той е влязъл в остър словесен конфликт с непознато лице пред обекта си, след което се е насочил към колата си, паркирана на обичайното за него място. Твърди се, че след като Бургазлиев се качил в автомобила, от дясната страна е влязъл друг мъж, който е произвел фаталния изстрел и е напуснал местопрестъплението. Силата на изстрела е била толкова голяма, че куршумът е преминал през купето и е спрял във витрината на съседния магазин за перилни препарати, което внася нови въпросителни пред първоначалната версия на раследващите за самопрострелване.

Районът на инцидента, включително съседната улица "Трайко Китанчев", е блокиран от засилено полицейско присъствие. Криминалисти извършват оглед на местопроизшествието и разпитват служители от близките магазини, които са станали неволни свидетели на стрелбата. Очаква се разследващите да установят самоличността на убития и да започнат издирване на извършителя.

Трагичният случай стана в центъра на Бургас, при който бе открито тялото на 57-годишния Христо Бургазлиев. При първоначалния оглед се смята, че вероятната причина се дължи на самопрострелване. Около 15:17 часа в полицията е постъпил сигнал за счупено витринно стъкло на улица "Поп Георги", а малко след това е открит и трупът на мъжа в купето на лек автомобил "Ауди А8". Бургазлиев е намерен на шофьорското място със смъртоносна рана в областта на главата.

На мястото на инцидента продължават активни процесуално-следствени действия. Полицията извършва огледи, разпитва свидетели и изземва записи от камерите за видеонаблюдение в района, за да възстанови хронологията на събитията. По случая вече е образувано досъдебно производство, което трябва да даде окончателни отговори за причините, довели до трагичната развръзка.

