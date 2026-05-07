Шокираща гледка на връх Косматица вцепени полицаите

Истински трилър с драматична развръзка се разплете броени часове след като цяла Северозападна България настръхна заради изчезването на 34-годишния Венелин Илиев. Изчезналият баща на две деца бе открит при обстоятелства, които оставят повече въпроси, отколкото отговори. Издирването, започнало след Гергьовден, приключи високо в планината, съобщава Bulnews.

Шокираща гледка в гората

Развръзката настъпи в гъстите гори на връх Косматица. Издирвателните екипи и полицаите от Мездра останали вцепенени от гледката – Венелин е открит да седи в личния си автомобил „Ауди“, но всички врати на колата били широко отворени. По думите на свидетели младият мъж е бил в абсолютно неадекватно състояние, неспособен да обясни как и защо се е озовал в планината.

Мистерията се задълбочава

За щастие Венелин е в добро общо физическо състояние и по тялото му няма видими следи от наранявания или насилие. Въпреки това психическото му състояние остава загадка. В момента с него работят дознатели, които се опитват да разберат какво е провокирало внезапното му бягство и криенето му в дивата природа точно по време на празниците.

Разследващите са в задънена улица

На този етап липсва официална версия за случилото се. Дали става въпрос за лична драма, огромен стрес или нещо по-злокобно, тепърва ще се изяснява. Случаят вдигна на крак социалните мрежи, а вълната от съпричастност вероятно е помогнала за бързото му локализиране.

