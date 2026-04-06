Четвърти ден без следа. Издирването на жената край Казанлък продължава

Четвърти ден продължава издирването на 79-годишната Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена. Към полицията се присъединиха десетки доброволци. Жената е изчезнала в петък сутринта, без да остави следа, а липсата на здравословни проблеми прави случая още по-тревожен. Последно е засечена от камери в района на селото малко преди 8 часа. Оттогава няма информация за местонахождението й.

По думите на близките Танка Манова е била в добро здраве и не е страдала от деменция или други състояния, които биха могли да доведат до объркване. „Добре беше, нямаше никакви проблеми“, разказа синът й Райко Манов пред бТВ. В деня на изчезването тя е имала уговорка със съсед да пътува до Казанлък, за да вземе лекарствата си, но не се е появила на срещата.

След като не я открива, съседът първоначално предполага, че жената е излязла до магазина. По-късно обаче става ясно, че чантата и документите й са останали в дома, което засилва притесненията. Търсенето започва още в петък следобед, а записи от камери показват, че Танка е напуснала къщата със домашни дрехи.

Проследяването чрез камери очертава възможния й маршрут. Една от тях я засича в посока към съседното село Кънчево, а друга - към район с канал, който отделя селото от близката гора. Именно тази зона се превръща в основен фокус на издирването през последните дни.

Кметът на Ръжена Христо Венеджиков съобщи, че е обходена значителна част от землището. Служители на НЕК са спрели водата в канала, за да бъде проверено коритото му, което е с дълбочина около 4 метра. „Коритото е прегледано, но няма следи от жената“, посочи той. Липсата на открити следи дава известна надежда, че тя може да е жива.

Издирването обаче се усложнява заради близостта на военен обект - артилерийския полигон в Змеево, където достъпът е ограничен. Очаква се днес да бъде поискано съдействие, за да се разшири периметърът на търсене и в тази зона.

Акцията продължава и днес със включването на доброволци. Кметът отправи апел към всички, които имат възможност, да помогнат в издирването на Танка Манова, като подчерта, че всяка помощ е от значение.

