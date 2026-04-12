Трети ден без следа. Млад мъж от Девня изчезна, търсят го спешно

Докато храмовете се изпълват с хора и звучи „Христос воскресе“, в Девня празникът преминава под знака на тревога и неизвестност. Трети ден няма следа от 29-годишния Димитър Димитров, който изчезва внезапно в четвъртък вечерта.

Случаят е особено притеснителен заради здравословното му състояние, което ограничава възможността му да се ориентира и придвижва сам. Времето се превръща в решаващ фактор, а близките му очакват всяка новина с нарастващо напрежение.

Всичко започва без предупреждение - мъжът напуска дома си около 20:00-20:30 часа и повече не се връща. По думите на баща му той не е споделил намерения и не е оставил следа накъде се отправя. Семейството бързо започва издирване, но още в първите часове става ясно, че случаят няма да се реши лесно. Вероятността той да е стигнал сам до по-голям град или да се качи на транспорт е малка, което насочва търсенето в близкия район.

Полицията се включва в издирването, а към нея се присъединяват и доброволци, които обхождат улици, дворове и изоставени места. Почти целият град вече е проверен, но без резултат. Това принуждава екипите да сменят тактиката и да се насочат към по-труднодостъпни терени извън населеното място.

В момента усилията се концентрират върху гористите зони около Девня, където има съмнения, че мъжът може да се укрива. Организаторите на търсенето предупреждават, че теренът е сложен и изисква допълнителни ресурси. Затова отправят спешен призив за помощ - необходими са дронове, високопроходими автомобили и още хора, готови да се включат.

