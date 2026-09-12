Министър със специално послание в златната книга на УНСС
Все повече млади хора дават повод за оптимизъм за България, заяви проф. Георги Вълчев
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Все повече млади хора дават повод за оптимизъм за България, заяви проф. Георги Вълчев
Семейството празнува Великден в тревога, полиция и доброволци разширяват издирването
Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив
Новият треньор встъпва в длъжност след Нова година
Федерацията по художествена гимнастика публикува снимки от сватбата и честити на семейство Димитрови
Те обаче се научиха да го използват по време на изпити, каза проф. Димитър Димитров
Министерството и университетът ще имат възможност да подготвят и изпълняват съвместно общи проекти
Предоставяме на студентите реална работна среда, каза ректорът проф. Димитър Димитров
Тръмп е създал един иконичен образ в най-новата история на САЩ
Според него зависи от самия университет да поддържа връзка с бизнеса и да предлага адекватни специалисти
Трябва да има етика и морал в отношенията, добави още той
Правителството явно разполага с такъв ресурс, има консенсус в управляващото мнозинство за подобен ход
Проф. Димитров получи втори мандат за ректор
Има много добро взаимодействие между УНСС, Министерството на отбраната и въоръжените сили
В УНСС полагаме усилия и правим всичко възможно за достъпност на средата, каза ректорът
Ако зачестят подобни заплахи, обмисляме нови мерки, увери ректорът на вуза
Един имейл създава паника, казва проф. Димитър Димитров
Ядреното оръжие се оказва по-скоро средство за сдържане, обясни проф. Димитър Димитров
Той се моли за всички. Както и ние за него, казва доцент Димитър Димитров
"Има участници, които участват защото търсят повод да оспорят резултата от изборите и това е голям проблем"