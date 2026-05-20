Министър със специално послание в златната книга на УНСС

Оптимист съм за България, защото все повече от младите хора, с които ежедневно се срещаме, виждат своето бъдеще в собствената си страна. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на 106-годишнината на Университета за национално и световно стопанство. По думите му има още много предизвикателства, но и ясно очертаваща се положителна тенденция.

Той изтъкна, че в последните години младите хора уверено заявяват своето място в обществения живот и постигат все по-видими успехи. „Те могат да пътуват, да черпят от чуждия опит, но вярвам, че ще ценят и това което имаме в нашата страна“, каза проф. Вълчев. Министърът подчерта, че е много важно да се работи за създаване на условия и за младите българи, отраснали в чужбина, да се реализират в България. За това призова в словото си и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. „Ще обсъждаме проблемите и ще търсим решения заедно, защото когато работим в диалог, намираме верния път“, каза министърът.

Проф. Вълчев пожела на студентите, преподавателите и ръководството на УНСС да носят с гордост славата на постигнатото от университета през годините и да пазят качеството на обучението и да продължават да насърчават развитието и стремежа към нови знания.

Министър Вълчев остави и послание в златата книга на УНСС: "Пожелавам на колектива на Университета за национално и световно стопанство все така с отдаденост и професионализъм да поддържа високите академични стандарти на обучение и на научни изследвания, тъй като това означава, че бъдещето на страната ще бъде светло!“

Гост на 106-годишнината на университета беше проф. Джон Туейтс от Monash Business School, председател на UN SDSN Australia, New Zealand & Pacific. Приветствие за празника отправи и председателят на Студентския съвет на УНСС Калоян Стефанов.

След цермонията министър Вълчев и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров поднесоха цветя на паметника на Стефан Бобчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com