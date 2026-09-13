Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Инж. Владимир Александров получи специалната награда „Духът прави силата“
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Все повече млади хора дават повод за оптимизъм за България, заяви проф. Георги Вълчев
Ключови предимства при приема за 46 специалности
Георги Балинов говори за кризите, дисциплината и идеята за университетски инвестиционен фонд
Заедно за бъдеща кариера
За втора поредна година стратегическото партньорство, проведе инициативата за млади таланти
УНСС откри първия конгрес, посветен на модерната визия за имиджа на страната
В началото на новата академична година катедрата подписа и споразумение за партньорство с Хотелски форум
Студентите са доста по-напред в използването на изкуствения интелект, отколкото учебната програма позволява
Програмите са ориентирани към търсените умения на бъдещето
За нас е важно да си партнираме с най-стария икономически университет в страната, казват от банката
Те обаче се научиха да го използват по време на изпити, каза проф. Димитър Димитров
Събитието беше организирано от Студентския съвет при УНСС
На събитието БТА получи награда за дигитализация и за иновативни политики за развитие
11 студенти от магистърска програма „Изкуствен интелект и икономика" и бакалавърска програма „Бизнес информатика" в УНСС ще преминат през серия от сп...
Министерството и университетът ще имат възможност да подготвят и изпълняват съвместно общи проекти
Основната цел е да се създаде обща комуникационна среда и да се изберат и отправят правилните послания
Двудневното събитие ще бъде открито на 20 февруари от 10.00 ч.