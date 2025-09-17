Катедра „Икономика на туризма“ откри новата академична 2025-2026 г.

С вдъхновяващо събитие катедра „Икономика на туризма“ при УНСС даде официално начало на новата академична 2025-2026 г. Проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедрата, поздрави студентите по случай празника и подчерта стремежа на преподавателския състав да ги подкрепя в постигането на академични и професионални успехи. „Изключително съм щастлива, че сте избрали специалностите на нашата катедра, защото целият ни екип счита, че туризмът създава възможности за един по-добър живот – за работещите в него и за хората, които потребяват туристическия продукт“, заяви проф. Янева. Тя пожела на студентите да сбъдват мечтите си за по-добър живот в България и по света и да бъдат удовлетворени от избора си и бъдещото си кариерно развитие.

Преподавателите от катедра „Икономика на туризма“ приветстваха студентите, като припомниха, че туристическата индустрия сбъдва мечти и създава щастие. Те пожелаха на бъдещите таланти в туризма да бъдат здрави, вдъхновени, смели и мотивирани за високи постижения и професионални успехи.

По традиция в откриването на новата учебна година на катедра „Икономика на туризма“ се включиха представители на туристическата индустрия и бизнес партньори на катедрата. Георги Дучев – директор на Хотелски форум (HTIF) и изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), поздрави студентите и сподели ценни професионални и практически насоки за успешна реализация в сектора. По думите му възможностите за кариера в туризма са необятни и предоставят бърза стълбица към успеха и достъп до високи мениджърски позиции за кратко време. Г-н Дучев препоръча на студентите да започнат работа в туристическата индустрия още от сега, за да се възползват от тези многобройни възможности и да съчетаят теорията с практиката.

Анна Поцкова-Кинай – хотелски управител в Grand Hotel Millennium Sofia, приветства студентите и даде пример за успешната реализация като възпитаник на катедра „Икономика на туризма“. Тя сподели някои от научените уроци от богатия си професионален опит в различни туристически дейности и нива на управление. „Ние сме индустрия от хората за хората. Индустрия на мечти, приключения и вдъхновение“, каза г-жа Поцкова-Кинай и пожела на бъдещите таланти в туризма да работят със сърце, смелост, мъдрост и вдъхновение.

Д-р Светла Тагарева - собственик и мениджър на CONFITO Event & Travel, подчерта в приветствието си към студентите, че късметът идва при смелите, но той трябва да е подкрепен с много знания и старание. Тя им пожела да целеполагат умно, да не се отказват, да проявяват смелост и да започнат кариерния си път в туризма възможно най-скоро.

Докторант Ангел Стойков - председател на Националното представителство на Студентските съвети, поздрави първокурсниците за техния избор и подчерта предимствата на обучението в катедра „Икономика на туризма“, сред които експертният преподавателски колектив, иновативните методи на преподаване, връзката с бизнеса и мотивиращия учебен процес. „Академичното семейство има нужда от добри студенти, които да продължат тази идея, като станат магистри, докторанти, добри преподаватели и развиват науката в сферата на туризма“, заяви докторант Стойков.

В началото на новата академична година катедра „Икономика на туризма“ подписа

и споразумение за партньорство с Хотелски форум (Hotel Tourism Investment Forum -

HTIF) и неговия директор Георги Дучев, с което затвърждава ангажимента си да

осигурява мост между образованието, науката и бизнеса. Партньорството ще създаде

възможности за студентите да участват в съвместни инициативи, стажове и практически

обучения. По този начин академичната подготовка ще се обогати с реален опит и добри

практики от туристическата индустрия.

