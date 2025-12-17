Българска транспортна компания отличи новото поколение таланти на УНСС

За четвърта поредна година най-голямата транспортно-логистична компания в България DISCORDIA показа, че инвестициите в образование и млади таланти са част от дългосрочната ѝ бизнес философия. В София бяха връчени годишните стипендии на компанията на седем студенти от Университета за национално и световно стопанство, които освен финансова подкрепа получават и пряка връзка с реалната бизнес среда.

Стипендии с поглед към практиката

Отличените студенти получават финансова подкрепа в размер на 2000 лв. всеки, както и възможност за по-близък контакт с професионалната среда и ранна ориентация в бизнеса още по време на обучението си. Програмата тази година беше отворена за всички студенти на УНСС, завършили поне една академична година, което разшири обхвата и засили интереса към инициативата.

Фокус върху ключови икономически направления

Две от стипендиите бяха предназначени за студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, други две – за катедра „Логистика и вериги на доставките“, а останалите три – за студенти от различни катедри в университета. Така програмата обхвана както ключови за сектора специалности, така и млади хора с по-широк икономически профил.

Конкурс, който отличава не само успеха

Стипендиите бяха присъдени след конкурс, включващ разработване на есе по зададена тема и индивидуално събеседване с екипа на отдел „Човешки ресурси“ на DISCORDIA. При финалното класиране бяха отчетени както представянето на кандидатите, така и академичният им успех през последните два семестъра – подход, който съчетава знания, аналитично мислене и мотивация.

Имената зад успеха

Сред отличените от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ с най-висок резултат са Йоана Кашкина и Калоян Тодоров. В направление „Логистика и вериги на доставките“ стипендии получиха Теодора Владева и Александра Димитрова. От други катедри бяха отличени Мартина Рангелова от катедра „Финанси“, Карина Маринова от специалност „Бизнес икономика“ към катедра „Индустриален бизнес“, както и Роса Пантева от катедра „Счетоводство и анализ“, специалност „Счетоводство“.

Бизнесът като активен партньор на образованието

По време на церемонията директорът „Човешки ресурси“ на DISCORDIA Жан Вайтилингам подчерта значението на устойчивото партньорство с УНСС и активната роля на бизнеса в подготовката на бъдещите професионалисти. Той отбеляза, че рекордният интерес от студенти от различни катедри е знак за желание за ранна ориентация и реална връзка с практиката, която подготвя младите хора за динамичната икономическа среда.

От стипендия към кариера

Като пример за реалния ефект от инициативата беше посочена Теди Димитрова – стипендиант от 2022 г., която днес вече е част от екипа на DISCORDIA в отдел „Операции“. По думите ѝ стипендията е била важна стъпка в професионалния ѝ път и ѝ е дала увереност да направи първите си реални избори в бизнеса, превръщайки работата в източник на удовлетворение.

Диалог между университет и бизнес

На събитието присъстваха представители на ръководствата на УНСС и DISCORDIA, сред които проф. д-р Христина Николова, доц. д-р Николай Драгомиров, доц. д-р Гергана Михайлова, доц. д-р Жеко Милев, както и представители на маркетинг и HR екипите на компанията. Стипендиантската програма е част от последователните усилия на DISCORDIA да насърчава активния диалог между бизнеса и университетите и да създава реални предпоставки за професионална реализация в България.

