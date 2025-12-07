8 декември изстрелва зимния сезон с рекордна заетост в курортите

Студентският празник започва тази година в понеделник, а курортните градове още от петък са изпълнени с млади хора, които удължават уикенда до вторник. Ресторанти, дискотеки и хотели очакват максимална заетост и по всичко личи, че празникът няма да бъде засегнат от значителни поскъпвания. Атмосферата е оживена, а организаторите на пакети за 8 декември вече работят при пълни резервационни списъци.

Най-големият поток е към Банско

Най-голямо присъствие на студенти и тази година се очаква в Банско, където групи пристигат за 2 нощувки и 3 дни, като цената е около 350 лв. на човек. В сумата са включени хотел, закуска, дискотека, ресторант и празнична вечеря. Младежите отбелязват, че разликата спрямо миналата година е минимална и че агенциите са увеличили цените най-много с десет до 20 лв., без това да променя интереса към организирани празнични пакети.

Студентите признават, че големите курорти са предпочитан вариант, защото срещу сравнително ограничен бюджет получават вечеря, купон и осигурено настаняване. Организацията им позволява да избегнат проблеми с транспорт, места и резервации в заведенията, което прави 8 декември в Банско традиционна дестинация за младите.

Пълни механи и гарантирано забавление

В механите в Банско местата вече са заети за всички дни от дългия уикенд. Кувертите започват от 50 лв. и остават без промяна спрямо миналата година. Менютата включват традиционни специалитети като банска капама, пържоли, местни ястия и много музика и забавления. Управители на механите обясняват, че младите хора са добре организирани и че целият празник се развива в рамките на реда, без масови инциденти или напрежение.

Организаторите споделят, че тази година празникът е по-дълъг и това създава още по-голям интерес към резервации още от петък вечер. За да се избегнат струпвания, групите се разпределят по различни заведения и часови зони, а местният туристически сектор работи на пълни обороти.

Хотелиерите очакват активен сезон

Хотелиерите отчитат, че нощувките за 8 декември тази година са поскъпнали с около 5 процента, което не се смята за съществено увеличение. Според тях интересът е стабилен и студентите пристигат по график, без да отлагат резервации или да търсят алтернативи. За да поддържат качеството на услугата през целия сезон, хотелите са подготвили кулинарни изненади, както и нови готвачи, сред които Симеон Иванов и Панайотис Веллис.

Други обясняват, че нощувките вече варират в диапазона 120 до 150 лв. на човек, в зависимост от това дали пакетът е двудневен или тридневен и дали включва празнична вечеря. За младежите разходите са приемливи, стига празникът да е добре организиран, а обстановката безопасна. Управителите призовават за умерено забавление, а не за рискове, свързани с алкохол или пренапрежение.

Първокурсниците празнуват по-скромно

Най-голямо вълнение за празника има сред първокурсниците, но някои от тях го посрещат по-скромно. Част от студентите планират събирания в общежития или университетски пространства, вместо пътуване до курорт. Някои ще отбележат празника с общи вечери, тихи събирания или библиотечни срещи, шеговито посветени на наука и социални анализи.

Младите казват, че заради инфлацията предпочитат нискобюджетни напитки и не разчитат на скъпи празнични вечери. Голяма част от тях се стремят към умереност, за да не нарушат ритъма на обучението и ежедневните си задачи.

За някои празникът е просто работен ден

Не всички студенти ще празнуват. Част от тях ще работят на 8 декември, особено в ресторанти и барове, където се очаква най-натоварената вечер на сезона. За сервитьорите празникът ще бъде по-скоро професионално ангажиране, отколкото веселие, като те ще обслужват връстниците си и ще бъдат част от празничната атмосфера от другата страна на бара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com