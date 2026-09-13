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Студенти за никъде

Студенти за никъде

В България младите се раждат с по две запазени места в университета Стела Стоянова Един ден в годината държавата очаква от българския студент да док...

08 декември | 7:55
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