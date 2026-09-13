Защо студентите празнуват на 8 декември. Най-големите купони
Празникът е свързан със Софийския университет
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Празникът е свързан със Софийския университет
Младежите плащат около 350 лв. за организирани пакети, хотелите и механите работят на максимален капацитет
Вече започнаха записванията за пиротски кафани с жива музика
Курортите в страната очакват празнуващите студенти
Масово полицейско присъствие на студентския празник
Бракуваха 54 кг храни при проверки за Студентския празник. Българската агенция по безопасност на храните извърши над 400 проверки на обекти за празник...
Студентите от цялата страна вече се готвят да празнуват, а някои вече стартираха с купоните още преди 8 декември. Хит сред младежите се оказа забавлен...
Разходка до пещерата Дяволското гърло е една от възможностите за забавления на студентския празник. От туристическото дружество, стопанисващо природни...
Месец преди студентския празник Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва масирани проверки на предлагането на пакетни туристически пътувания...
Над 240 000 студенти празнуват днес. Студентският празник се чества официално от 1903 година. През тази година Софийският университет "Св. Климент Охр...
В България младите се раждат с по две запазени места в университета Стела Стоянова Един ден в годината държавата очаква от българския студент да док...
Цивилни полицаи, въоръжени с камери, ще дебнат пред дискотеките през цялата нощ утре. МВР се опасява, че след студентския празник десетки младежи може...
София. За втора поредна година БДЖ ще пусне специален влак, в който около сто студенти ще се забавляват за студентския празник. Името на инициативата...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов честити празника на студентите – 8 декември. „Бъдете здрави и целеустремени! Пожелавам Ви да продължават...
Всяко поколение има своите лудости и шансове Всички студенти си приличат, но и всяко поколение се различава посвоему. Задава се осми декември и докат...
Кърджали. Проверки в 23 заведения на територията на област Кърджали бяха извършени в специализирана операция, свързана със сигурността по време на сту...
Данъчни наблюдават ресторанти, хотели и увеселителни заведения заради наближаващия студентски празник, съобщиха от НАП. Задачата им е да гарантират, ч...
Приятна изненада за студентите готвят заведенията в Банско на 8 декември. Те обещават да направят сериозни отстъпки за младежите. Много собственици н...
Не бива да извиваме ръцете на младежите и да ги задължаваме да плащат солени суми за консумация, смятат хотелиерите Благоевград. Курортът Мелник ще п...
Благоевград. Пиене, скандали, ръкопашни схватки, пострадали студенти. Такава бе картината в курорта Банско навръх студентския празник. Най-сериозно м...