Защо студентите празнуват на 8 декември. Най-големите купони

Всяка година на 8 декември България се събужда с особено настроение – денят, в който студентите празнуват своя празник. Той не е просто повод за веселие, а носи със себе си повече от век история, свързана с първото висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Началото е поставено през 1902 година, когато университетът избира деня на своя патрон – свети Климент Охридски – за празнична дата. След календарната реформа през 1916 г. честването се измества от 25 ноември на 8 декември. Постепенно този ден се превръща в символ на академичната общност и се утвърждава като национален празник на студентите.

Днес 8 декември е неразривно свързан с младостта, свободата и стремежа към знание. Той е ден, в който студентите излизат от рамките на аудиториите и превръщат зимните курорти и университетските градове в сцена на радост и енергия.

През 2025 година най-големите празненства отново са в Банско – курортът, който отдавна е наричан „студентската столица“. Хиляди млади хора ще напълнят хотелите и клубовете, а пакетите с нощувки и празнични програми бяха разпродадени седмици по-рано. Пампорово също ще привлече стотици студенти. В София, Пловдив и Варна университетите отбелязват празника с концерти, изложби и тематични събития, които напомнят, че студентството е не само веселие, но и културна сила.

По данни на туристическите организации близо 37 хиляди студенти ще празнуват извън кампусите – в курорти, къщи за гости и хотели. Това превръща 8 декември в един от най-значимите дни за зимния туристически сезон, а за младите хора – в символ на общност и споделена енергия.

