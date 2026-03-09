На този ден: Кучето Чернушка успешно се завръща на Земята

На 9 март 1961 г. от космодрума в Байконур, Казахстан, е изстрелян космическият кораб „Восток“ с кучето Чернушка на борда. Това е четвъртият тест по програмата на Съветския съюз за подготовка на пилотиран орбитален полет. Освен Чернушка, на борда се намира манекен на човек, наречен Иван Иванович, мишки и морско свинче. Полетът продължава няколко часа и се състои от една пълна обиколка на Земята. Мисията е успешна, след като спускаемият апарат каца меко в област Самара (тогава Куйбишевска област).

Тестът е генерална репетиция преди историческия първи полет на човек в Космоса, осъществен от Юрий Гагарин само месец по-късно на 12 април. Успехът с Чернушка доказва, че корабът „Восток“ е безопасен за биологични видове, а системите са изправни и работят правилно, припомня БТА.

Подготовката в СССР за изпращане на човек в Космоса започва през 50-те години на 20-и век с научно-експериментален проект, който цели да провери дали жив организъм може да оцелее при изстрелване, гравитационно налягане при излизане от атмосферния слой, безтегловност и завръщане на Земята.

За нуждите на биологичния експеримент учените избират бездомни кучета от женски пол, считайки че са по-издръжливи на глад, студ и стрес в сравнение с породистите животни. През 1957 г. кучето Лайка става първото живо същество в орбита, но загива няколко часа след старта от прегряване. През 1960 г. Белка и Стрелка са първите, които обикалят Земята и се завръщат живи, което окончателно потвърждава безопасността на кораба за човек.

