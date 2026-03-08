Емирствата втвърдиха тона. Удариха Иран

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са нанесли за първи път удар срещу Иран в отговор на атаките от Техеран, съобщават израелският портал Ynet и военния кореспондент на израелския "Канал 11" Итай Блументал. Ynet, позовавайки се на свои източници, съобщава, че военновъздушните сили на Емирствата са атакували иранска инсталация за обезсоляване на морска вода.

Изданието отбелязва, че Израел възприема този удар по-скоро като сигнал към Техеран, предаде "Труд".

„Обединените арабски емирства нанесоха първия си удар срещу Иран. Ударът е бил насочен към иранска инсталация за обезсоляване и според оценката на Израел това е само сигнал към режима засега. Ако иранските атаки се засилят, има реална възможност ОАЕ да се присъединят към кампанията, дори и само в ограничен мащаб“, се посочва в публикацията.

Преди ден ирански дрон повреди инсталация за обезсоляване в Бахрейн – подобни системи осигуряват вода на приблизително 100 милиона души в страните от Персийския залив.

Атаката на ОАЕ може да е била и отговор на вчерашния ирански удар с дрон по кулата "23-Marina" в Дубай, само няколко часа след като президентът Пезешкиан обеща страната му повече да не атакува съседни държави.

Все още няма официална информация от ОАЕ и Иран.

Министерството на отбраната на ОАЕ обаче публикува изявление, в което заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е изстрелял общо 238 балистични ракети и 1422 дрона към страната. В резултат, четирима души (граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш) са били убити. Други 112 са ранени. От ведомството подчертаха, че Емирствата „остават готови да противодействат на всякакви заплахи и ще отговорят решително на всякакви опити за подкопаване на държавната сигурност“.

Освен това, според ОАЕ, Иран е извършил най-тежките атаки именно срещу тях - 42,8% (повече от 1276) от всички удари в региона. Това е два пъти повече от ударите срещу Израел (20,1%). Кувейт е на трето място с 16,8%, следван от Бахрейн (6,6%) и Саудитска Арабия (5,4%).

На този фон Саудитска Арабия също втвърди реториката си спрямо Техеран. Четирима източници, запознати със ситуацията, съобщиха на Ройтерс, че Рияд е предупредил Иран, че ако атаките срещу кралството и енергийния му сектор продължат, Саудитска Арабия ще бъде принудена да позволи на американските войски да използват базите ѝ за военни операции.

