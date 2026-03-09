ЕК се произнесе за новия ирански аятолах

Новият ирански аятолах Моджтаба Хаменей не фигурира в санкционния списък на ЕС, поясни говорителят на Еврокомисията Тома Рение.

Той отказа да коментира назначаването на поста на сина на убития лидер Али Хаменей, но припомни, че режимът на аятоласите е извършил редица нарушения на международното право и човешките права и даде за пример иранската ядрена програма и договора за неразпространение на ядрени оръжия.

"Могат да се напомнят заплахите му срещу ЕС и хибридните му действия на европейска земя, в т.ч. и произволните арести на европейски граждани", добави той.

Рение уточни, че иранците трябва да изберат лидера си, но бе категоричен, че ЕС ще продължи да защитава своята сигурност, както и интереси, в т.ч. и срещу опитите на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

