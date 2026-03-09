След втората атака: Турция скръцна със зъби на Иран

След като Иран изстреля втора балистична ракета във въздушното пространство на Турция, властите в Анкара отправиха предупреждение: "Още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство".

Части от боеприпаса са паднали в югоизточната провинция Газиантеп. Не се съобщава за жертви.

Атаката на Техеран към страна от НАТО доведе до незабавна дипломатическа реакция на Турция и евакуация на служители от американското консулство в Адана.

"Още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство", заявиха властите в Турция.

По-рано в понеделник Иран официално излезе с изявление, че не е изстрелвал ракети срещу Турция, Кипър и Азербайджан.



БЛИЦ припомня, че миналата седмица Министерството на отбраната на Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие.

В отговор на това Иран заяви, че "уважава суверенитета на Турция и отрича изстрелването на ракети към нейната територия".



На 5 март Reuters, позовавайки се на източник, близък до правителството на Азербайджан обяви, че ракети и безпилотни летателни апарати, летящи от страна на Иран, са паднали на територията на летището в азербайджанския град Нахичеван.

На 2 март Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че авиобазата ''Акротири'' на Кралските военновъздушни сили в Кипър е била атакувана от ирански дрон. През същия ден стана известно за втора атака с дрон срещу британската авиобаза в Акротири.



Заради инцидента Гърция обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com