Свят

Тръмп вдигна самолетите на Страшния съд

Те са дълги над 45 метра и могат да изминат близо 11 000 километра

09 мар 26 | 21:26
Мира Иванова

Американските военни са задействали т.нар. „самолети на Страшния съд". Това се случва в резултат на нарастващото напрежение в Близкия изток и опасенията от по-широк военен конфликт.

Според данни от проследяване на полети няколко стратегически самолета Boeing E-6B Mercury са излетели след началото на войната с Иран на 28 февруари, пише "Дейли мейл". Машините, използвани от Военноморски сили на Съединените американски щати, представляват въздушни командни центрове, създадени да функционират дори при ядрена война.

Самолетите са базирани на конструкцията на Boeing 707 и могат да служат като летящ комуникационен център за президента на САЩ и висшето военно ръководство. Те са оборудвани със специални антени, които позволяват връзка със спътници, военни бази и дори с ядрени подводници, намиращи се дълбоко под водата.

Основната мисия на тези самолети носи кодовото име Take Charge and Move Out (TACAMO). Чрез нея могат да се предават заповеди към американските стратегически сили, включително към подводници с ядрено оръжие, дори ако наземните комуникации са унищожени.

На 2 март два самолета Boeing E-6B Mercury са били засечени над територията на САЩ – единият е излетял от района на Мексиканския залив и е кацнал във военноморската база Военноморска авиационна база Патуксент Ривър в Мериленд, а другият е излетял и се е върнал във Военновъздушна база Офът в Небраска.

Американски медии съобщават, че след това са регистрирани още полети на тези самолети към района на Персийския залив. От Департамента на отбраната на САЩ отказват коментар, позовавайки се на оперативната сигурност.

Самолетите Boeing E-6B Mercury са на въоръжение от 80-те години на XX век. Те имат екипаж от около 22 души, дължина над 45 метра и могат да изминат близо 11 000 километра. С дозареждане във въздуха могат да останат във въздуха почти три дни и да достигнат височина до 12 000 метра.

Автор Мира Иванова

