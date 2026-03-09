Орбан предприема извънредни действия! Какво се чака до часове

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че страната ще въведе таван на цените на горивата в полунощ местно време, за да противодейства на рязкото поскъпване на петрола, предизвикано от войната в Близкия изток.

Цените на петрола скочиха над 100 долара за барел за първи път от руската инвазия в Украйна през 2022 г., след като Иран извършва ответни удари срещу държави от Персийския залив, които са производители на суров петрол.

„Въвеждаме защитена цена както за бензина, така и за дизела, над която продажните цени на дребно не могат да се покачват“, каза Орбан във видео във Фейсбук.

Министър-председателят добави, че правителството ще освободи държавни резерви, за да гарантира доставките, и че таванът на цените ще се прилага само за превозни средства, регистрирани в Унгария, пише БГНЕС.

Централноевропейската страна е втората държава членка на ЕС, която ограничава цените на горивата след съседна Хърватия.

Орбан посочи и ескалиращ спор с Украйна заради блокираните доставки на руски петрол като друга причина за мярката.

Унгария, заедно със съседна Словакия, обвинява Киев, че умишлено бави повторното отваряне на петролопровода „Дружба“, който доставя руски петрол към двете вътрешноконтинентални държави членки на ЕС, за който Украйна казва, че е бил повреден от руски удари през януари.

Орбан – най-близкият съюзник на Кремъл в ЕС – задържа заем на ЕС за 90 милиарда евро за разкъсваната от война страна и нов пакет санкции срещу Москва заради това, което той нарича „украинската петролна блокада“.

Орбан наскоро засили политическите атаки срещу Украйна преди оспорвани парламентарни избори на 12 април.

Отношенията достигнаха ново дъно през уикенда, след като Унгария арестува седем служители на украинска държавна банка и иззе 80 милиона долара в брой и девет златни кюлчета, които те са транспортирали от Австрия.

По-рано на 9 март Орбан също призова ЕС да спре санкциите върху руския петрол и газ, за да противодейства на рязкото покачване на цените на енергията.

Унгария вече въведе таван на цените на горивата през ноември 2021 г., който беше в сила до юни 2022 г., за да ограничи инфлацията.

Мярката беше отменена, след като недостиг на горива доведе до „паническо изкупуване“ на бензиностанциите.

