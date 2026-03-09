Кризата с петрола: Г-7 пред спешен ход

Цените на петрола гонят 120 долара за барел – това е най-голямото поскъпване от над три години и от началото на военната кампания срещу Иран. Страните от Г-7 обмислят да "отворят" стратегически резерви за справяне с кризата.

Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, нараснаха до близо 119 долара за барел, после паднаха до 107. До над 118 долара се покачиха котировките и на американския лек суров петрол.

Борсите очакват проточване на конфликта в Близкия изток. Инвеститорите са особено притеснени заради кризата около Ормузкия проток, през който обичайно преминават около една пета от световните доставки.

"Ние сме в процес на установяване на една чисто отбранителна мисия. Мисия за подкрепа, която може да бъде подготвена и с европейци, и с неевропейци. Нейната цел ще бъде да позволи колкото може по-скоро след края на най-горещата част от конфликта, ескортиране на контейнери и танкери към пристанищата, така че постепенно да се отвори Ормузкият проток, който е критично важен за световната търговия с газ и петрол", заяви президентът на Франция Еманюел Макрон.

"Краткосрочните цени на петрола ще паднат бързо, когато унищожението на иранската ядрена заплаха приключи. Това е много малка цена за САЩ, света, безопасността и мира. Само глупаците могат да мислят различно", каза от своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп.

За да стабилизират ситуацията, министрите на финансите на страните от Г-7 обсъждат освобождаване на стратегически резерви.

По думите на френския министър Ролан Лескюр те "все още не са стигнали дотам, но има съгласие, ако се наложи да използват и този инструмент", пише България Он Еър.

В разговорите на Г-7 участва и Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика, в която членуват 32 държави. Общо те притежават резерви от над 1,2 милиарда барела.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com