Финансово светило обяви началото на Третата световна война

Той отдава това на действията на Съединените щати

09 мар 26 | 14:18
Третата световна война по същество вече е започнала. Това е мнението, изразено от американския икономист и професор от Колумбийския университет Джефри Сакс. Той отдава това на действията на Съединените щати.

Вярвам, че вероятността от Трета световна война е доста висока. В известен смисъл може би вече сме в ранните ѝ етапи.

Не всички войни са официално обявени, но имаме война в Западното полукълбо, война в Украйна, война около Иран и война в Близкия изток. Виждаме конфликт между Пакистан и Афганистан. Всичко това е взаимосвързано по един или друг начин - посочва Сакс.

Той добави, че разузнавателните служби от различни страни участват активно в този процес, което показва мащаба на явлението.

Преди девет дни Съединените щати започнаха съвместна операция с Израел срещу Иран.

Според експерти, ключовата ѝ цел е установяване на контрол върху производството на петрол в Ислямската република.

преди 2 часа

МРЪСНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ИМПЕРИАЛИСТИ ЗА ИЗБИЛИ НАД 1 МИЛИОН НЕВИННИ ВИЕТНАМЦИ, А ПРЕДИ ТОВА НАД 200,000 С ДВЕ АТОМНИ БОМБИ ! СМЪРТ НА АМЕРИКА !

говорит москва
преди 25 минути

Земята вече е твърде пренаселена с хора и една световна война е неизбежна.Това е главната причина!

