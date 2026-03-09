Турция предприе сериозни мерки за защита

Турция разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър в понеделник, за да подсили отбраната на турската общност там, съобщи телевизия NTV, като се позова на служител от гражданската авиация на непризнатата Турска република Северен Кипър, съобщава Bulgaria ON AIR.

В събота източник от турското Министерство на отбраната заяви, че Турция обмисля разполагането на самолети F-16 в Кипър, както и други мерки за гарантиране на сигурността на турско-кипърската държава на фона на разрастващия се конфликт в региона, предаде "Ройтерс" (Reuters).

В светлината на последните развития в нашия регион шест изтребителя F-16 и системи за противовъздушна отбрана бяха разположени от днес в Севернокипърската турска република (ТРСК)", се казва в изявление на ведомството, визирайки територия, призната единствено от Анкара.

Решението идва в момент, когато президентът на Франция Еманюел Макрон трябва да посети разделения средиземноморски остров. Южната част на Кипър, населена предимно с гръцки кипърци, в момента председателства на ротационен принцип Съвета на Европейския съюз.

Кипър беше пряко засегнат от ответни атаки след американско-израелските удари срещу Иран, след като произведен в Иран дрон порази британска военна база на острова в понеделник миналата седмица.

Никозия съобщи, че безпилотният апарат вероятно е изстрелян от подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула" в Ливан, а не директно от Иран.

