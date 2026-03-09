Иран: Те обезчестиха родината, заслужават най-жестокото наказание

Иранското общество беше разтърсено от обвиненията в национално предателство, които бяха хвърлени в ефира на държавната телевизия.

Повод за атаката бяха действията на женския футболен отбор, който отказа да изпее химна преди мач на провеждащия се в момента турнир за Купата на Азия в Австралия заради войната на територията на страната. Това се случи преди загубата с 0:4 от домакините на шампионата.

Действието на футболистките предизвика гнева на водещия Мохамад Реза Шахбази, който определи поведението на тима като връх на безчестието и непатриотизма. Освен това журналистът поиска те да бъдат наказани изключително строго според законите на военното време.

„Това беше връх на безчестието и липсата на патриотизъм. Предателите по време на война трябва да бъдат наказвани най-строго. Всеки, който прави крачка против страната си в условията на военно положение, трябва да очаква най-жестокото наказание“, заяви водещият.

Обединеният профсъюз на футболистите от Азия и Океания изпрати специален призив до Футболната конфедерация на Азия и до ФИФА, с което настоя за спешни разговори с Иран за обезпечаване на сигурността на състезателките.

Нападателят на националния отбор на Иран Сара Дидар обяви, че целият тим съпреживява случващото се в страната и изпитва тревога за своите близки. Преди вчерашния си мач срещу Филипините (0:2) иранските футболистки изпълниха химна.





