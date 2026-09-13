Български голаджия покори Норвегия. Тромсьо привлече Николай Христов
Сделката се очертава като най-голямата продажба в историята на Стрьомен, въпреки че договорът на нападателя изтичаше след четири месеца
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Сделката се очертава като най-голямата продажба в историята на Стрьомен, въпреки че договорът на нападателя изтичаше след четири месеца
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Отборът падна с 1:4, но звездата получи бурни аплодисменти на Роазон Парк
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