Браво! Нов медал за България

Ахмед Батаев завоюва сребро за България от Европейското първенство в Тирана, Албания.

На финала националът отстъпи пред азера Али Цокаев, европейски шампион до 23 г. , с 3:4 в категория до 92 кг на свободната борба.

Така Батаев изравни постижението си от 2022-а, когато също спечели сребро.

Българската борба приключи на шампионата с общо 6 медала - титла на Кирил Милов (97), сребро на Семен Новиков (87) при класиците и на Ахмед Батаев в свободния стил, бронз на Биляна Дудова, както и на Стефан Григоров (55) при класиците, а в свободния стил - на Ахмед Магамаев (97).

