Българската борба отново в играта. Злато, сребро и бронз от Тирана

Българските национали по борба в класическия стил завършиха на шесто място в класирането по медали на Европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия - златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Георгиев.

Тимът събра 80 точки, като отборната титла отиде при Азербайджан със 133 точки, следван от Турция със 121, Грузия със 118 и Армения със 112. Украйна остана непосредствено пред България.

Най-яркият момент за българския тим бе триумфът на Кирил Милов в категория до 97 кг, където той спечели златния медал след силно представяне във финала. Семен Новиков донесе сребро в категория до 87 кг, а Стефан Георгиев се окичи с бронз в категория до 55 кг, допълвайки успешното участие на националите.

От Българска федерация по борба поздравиха отбора за представянето, подчертавайки, че успехите на състезателите „допринасят за утвърждаването на България сред водещите сили в европейската борба“. От федерацията изразиха признание и към треньорския щаб за подготовката и заявиха увереност, че предстоящите участия в свободния стил и при жените ще продължат успешната серия на българската борба.

