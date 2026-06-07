България показа мощ срещу Аржентина по пътя към успеха

България се наложи над Аржентина с 3:1 гейма в последната си контрола преди началото на Лигата на нациите при мъжете. Националите на селекционера Джанлоренцо Бленджини се наложиха с 25:18, 19:25, 25:20, 25:21 в залата на Нюелс Олд Бойс в Росарио.

Срещата се игра тази нощ пред близо 5000 зрители и даде последен важен тест на отбора преди официалния старт. След успеха световните вицешампиони поемат към Бразилия, където започват участието си в турнира срещу Белгия.

Българите започнаха силно и спечелиха първия гейм с 25:18, като още в началото показаха по-стабилна игра и по-добра организация. Аржентина отговори във втората част и изравни след 25:19, но българският отбор не позволи контролата да се обърне изцяло в полза на домакините.

В третия гейм националите отново поеха инициативата и го затвориха при 25:20. Четвъртата част също остана под контрола на България, която стигна до 25:21 и приключи мача с победа 3:1.

Това беше последната проверка за състава на Бленджини преди първата седмица от Лигата на нациите. България ще започне участието си в Бразилия с мач срещу Белгия в сряда, 10 юни, от 19,00 часа българско време.

Стартовият състав на националния отбор беше Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков и либерото Дамян Колев.

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