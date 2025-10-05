Алекс Грозданов с признание за Алекс Николов
Разкритие от подготвителния лагер преди Световното първенство
Вицешампионите бяха приветствани с хляб и сол в Народното събрание
Очаква се промяна в наредбата за предолимпийска подготовка
Парите в спорта не са всичко, каза легендарният ни волейболист
Хиляди фенове посрещнаха световните вицешампиони в София
Повярвайте, усещахме ви и във Филипините, каза емоционалният президент на федерацията по волейбол
Цяла България следи на живо церемонията на площад „Св. Александър Невски“
Най-младият тим на Мондиала шокира фаворитите и разплака цяла нация от гордост
Волейболът надхвърля граници, демонстрира истинско спортсменство
Коментира успеха на волейбостите ни
Премия и за Александър Николов
Българският талант беше недостижим още преди финала
Това е първи финал за страната ни на Световно от 55 години насам
На полуфинала Италия надви с 3:1 гейма Полша
Димитър Златанов вярва в младия отбор и вижда шанс за историческа победа над Италия
Легендата на българския волейбол празнува успеха на националите и зрелостта на новото поколение
Десетилетия общи играчи, треньори и традиции стоят зад днешната голяма битка за световната титла
Страната ни е за първи път на финал след 1970 г.
В София екраните ще са пред "Св. Александър Невски"
Американците победиха младежите ни да 21 години с 3:0 гейма в мач в Китай