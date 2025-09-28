Христо Стоичков сложи главни букви на българите-юнаци

Българският крал на футбола -Христо Стоичков, коментира в социалните мрежи огромния успех на волейболистите ни, с който зарадваха българите, като станаха световни вицешампиони на Мондиала във Филипините.

"Само едно голямо БЛАГОДАРЯ , другото е история“, написа Стоичков към пост в социалните мрежи.



България, която игра с най-младия отбор на Шампионата на планетата за мъже, спечели сребърните медали,

Това постижение се случва за втори път в исторически план след 1970-а година.

