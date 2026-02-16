Кошмарът на слалома в Кортина стана огромен

По-малко от половината скиори успяха да завършат олимпийския слалом при мъжете, който се проведе при ужасяващи условия на пистата Стелвио.

Най-техничното състезание в алпийските ски бе белязано от силен снеговалеж, който направи условията изключително тежки.

Освен това италианският треньор, който подреждаше трасето се бе постарал то да е максимално сложно, а това се оказа фатално за участието на куп състезатели.

От общо 96 стартирали, финалната линия пресякоха по-малко от половината - 46, като повечето от тях го правеха със скорост далеч от състезателната.

