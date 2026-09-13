Кандидатът за слава, който хвана гората
И описа най-тежкия ден в кариерата си
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И описа най-тежкия ден в кариерата си
Над половината от скиорите не завършиха състезанието
Ето къде се класира българинът в слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини
Наши състезатели спечелиха злтатото и среброто в паралелния слалом
Утре е слаломът в Аделбоден, няма време за празнуване
Алберт Попов записа рекордно постижение в кариерата си
Калин Златков и Ева Вукадинова са първи в слаломите за ФИС
Голямата звезда Шифрин остана трета в Кортина
Звездата ни е 23-и в Шамони след шесто място в първия манш
Ева Вукадинова отново е първа
Звездата в алпийските ни ски зае шесто място на слалома в Шладминг
Камен Златков е №1 в Кронплац, брат му Калин е шести
Петра Влъхова е №1 в слалома за Световната купа
Ева Вукадинова е първа при жените
Рамон Ценхойзерн триумфира в Алта Бадия
Талантът ни спечели и втория слалом за ФИС в Италия
Калин Златков е №1 на слалом за ФИС
Петра Влъхова спечели за втори пореден ден в Леви, Шифрин остана едва на петото място
ФИС може да го пренасрочи в Кранска гора през март
Даниел Юл спечели слалома за Световната купа, Алберт остана на 13 стотни от втория манш