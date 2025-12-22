Неприятен удар за Алберт Попов

Алберт Попов финишира на 23-о място в слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия.

Българинът бе с 18-и резултат след първия манш, но загуби цели пет позиции във втория и остана извън топ 20.

Той даде общо време от двата манша 1:46.10 минута и остана на 1.60 секунди от победителя Атле Лий Макграт от Норвегия. За Макграт това е първи успех през този сезон.

Място на подиума намериха още Клеман Ноел от Франция, който бе лидер след първия манш, и швейцарецът Лоик Меяр.

Единственият състезател, който не завърши втория манш, бе победителят от неделния гигантски слалом Марко Шварц.

В надпреварата участва още един българин. Калин Златков завърши 61-и в първия манш.

