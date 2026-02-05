Йотова е в Милано. На кого гостува

Президентът на България Илияна Йотова също вече е в Италия, като утре ще заеме място на стадиона сред държавните глави.

Тази вечер Йотова ще гостува на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри.

В петък преди откриването ще има визита и на президента на Италия Серджо Матарела, който дава вечеря в чест на XXV Зимни олимпийски игри.

В Милано, където ще бъде основната церемония по откриването, днес бяха измерени пролетни температури.

Такава е и прогнозата за утре вечер, когато всички погледи ще бъдат насрочени към стадион "Сан Сиро".

Откриването е от 21:30 ч наше време в петък и ще се предава директно по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт.

