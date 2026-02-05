Знаков човек на Левски каза къде се дъни Веласкес

Емил Велев е последният треньор, направил Левски шампион – 2008/09. Емблематичният бивш футболист са „сините“ направи коментар за „Мач Телеграф“ след мача за Суперкупата с Лудогорец.

„Всеки мач за трофей е оспорван. Този можеше да отиде и в двете посоки. Много добро темпо, въпреки студеното време. Личи си, че това са двата най-добре подготвени отбора в България в момента. След 20-ата минута Лудогорец взе инициативата, имаше по-добър баланс в играта им.

Аз мисля, че това е продиктувано от успешното им представяне в Европа. Този отбор винаги се цели във всички трофеи на родната почва. Лудогорец излъга Левски, това е“, категоричен бе Велев.

Със сигурност титлата е приоритет и за двата тима. Но и останалите купи носят самочувствие за този, който ги спечели. Веласкес пак си прави неговите си експерименти. Има готов състав, но може ли някой да ми обясни защо не пуска Търдин? Един от основните играчи в началото на сезона. Имаш лукса да разчиташ на новия си нападател за мача (б.р. Хуан Переа), пък пусни го вместо Сангаре титуляр, който не игра в последните два мача.

Аз мисля, че Марин Петков можеше да осъществи трансфера си след мача за Суперкупата, в такъв тип двубои той може да помогне, играл е в доста от тях. Заслужаваше да вземе участие, а можеше и да вдигне трофей с Левски, но това си е решение на ръководството. Аз, например, когато станах шампион с Левски, след мачовете в ШЛ срещу Санта Хулия бях уволнен и ме наследи Ратко Достанич.

Това стана точно преди двубоя за Суперкупата срещу Литекс и я спечелихме. Тогава аз направих състава, а после Ратко каза, че е заслугата за победата е за мен. Тогава бях оставил Бардон, Гаджев да почиват специално за този мач и не пътуваха до Андора. Искам да кажа, че Веласкес не използва оптималните играчи за този мач от първата минута.

Можеше да започне и със Сула също. Имаме 7 точки преднина, но с такива експерименти, направо не знам, ако не стане шампион Веласкес… Нали знаете, че, ако някой български треньор си прави подобни експерименти и губи мачове срещу Славия и Ботев Враца, отдавна да е аут“, категоричен бе Велев.

