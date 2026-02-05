Левски с остра позиция за инцидента с Лудогорец

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата. От клуба подчертават, че подобно поведение противоречи на ценностите, които отстояват, и няма място нито във футбола, нито в обществото.

От "Герена" посочват, че Левски е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени около отбора, и действията на отделни лица не могат да бъдат използвани, за да се поставят етикети на целия клуб и неговите привърженици. В обръщението се отправя и призив към феновете да пазят името на Левски, да не се поддават на провокации и да не допускат омразата да хвърля сянка върху клуба.

По конкретния случай след мача за Суперкупата на България от Левски съобщават, че са предприети действия за изясняване на фактите и ще бъде оказано пълно съдействие на компетентните органи, включително за идентифициране на извършителите. Клубът ще настоява за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат наложени и ограничения за достъп до събития, организирани от Левски.

От "сините" уточняват още, че организатор на срещата е Българска професионална футболна лига, която носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола в рисковите зони. Посочва се, че преди двубоя представител на Левски е направил препоръка относно организацията около тунела, която не е била взета предвид. От клуба подчертават, че това уточнение има за цел коректност към фактите, а не дистанциране от случая.

В заключение Левски заявява, че няма да приеме клубът и привържениците му да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица, но също така няма да подценява темата. От "Герена" настояват случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат лична отговорност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com