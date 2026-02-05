Купата на Франция роди нова драма! Ница обърна Монпелие

Ница се класира за четвъртфиналите на турнира за Купата на Франция след един от най-драматичните двубои в осминафиналната фаза. На свой терен тимът направи пълен обрат срещу Монпелие и спечели с 3:2, въпреки че дълго време изоставаше с два гола.

Гостите започнаха по-добре и поведоха още в началото след нещастен автогол, а в средата на второто полувреме удвоиха аванса си чрез Александър Менди. Изглеждаше, че Ница няма отговор, особено на фона на загубата си преди седмица в Разград в Лига Европа, но домакините намериха сили за рязък обрат.

Само три минути след втория гол Каил Будаш върна интригата, а в самия край Антоан Менди изравни. Развръзката дойде дълбоко в добавеното време, когато Софиян Диоп донесе победата и класирането с попадение в 97-ата минута.

Олимпик Лион също продължава напред, след като сломи съпротивата на Лавал с 2:0. И двата гола паднаха в заключителната част на срещата, като привлеченият под наем от Реал Мадрид Ендрик откри резултата, а Афонсо Морейра оформи крайния резултат в добавеното време.

Тулуза си осигури място сред осемте най-добри с минимален успех над Амиен, като единственото попадение в мача реализира Ян Гбо. Вторият във временното класиране на Лига 1 Ланс пък преодоля Троа след резултатен успех с 4:2 като гост.

В четвъртфиналите продължава и Лориен, който се наложи с 2:0 над ФК Париж. Още във вторник Олимпик Марсилия елиминира Рен с 3:0, а Реймс постигна същия резултат срещу Льо Ман.

Последният осминафинал от програмата предстои тази вечер, когато Страсбург ще приеме Монако в битка за място сред най-добрите осем.

