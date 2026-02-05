Баска доминация в Купата на Краля! Два отбора, две победи

Отборите на Реал Сосиедад и Атлетик Билбао се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Краля в Испания след победи като гости в четвъртфиналните си срещи. Двата тима от Страната на баските преодоляха съответно Алавес и Валенсия в мачове, белязани от обрати и късна развръзка.

Реал Сосиедад постигна драматичен успех с 3:2 при визитата си на Алавес, след като обърна резултата в заключителните минути. Домакините поведоха още в началото чрез Абдеррахман Ребах, а в 29-ата минута Тони Мартинес удвои аванса им от дузпа. Между двете попадения Микел Оярсабал върна надеждите на гостите с гол за 1:1.

При резултат 2:1 Алавес имаше възможност да реши изхода на срещата, но Мартинес пропусна втора дузпа. Това се оказа решаващо, тъй като в 76-ата и 80-ата минута резервите Гонсало Гедеш и Ори Оскарсон донесоха пълния обрат и класирането на Сосиедад.

В другия четвъртфинал Атлетик Билбао спечели с 2:1 при гостуването си на Валенсия, като развръзката дойде в самия край. Баските поведоха в 26-ата минута след автогол на Умар Садик, но нигерийският нападател се реваншира девет минути по-късно, изравнявайки резултата.

Решаващият момент настъпи в шестата минута на добавеното време, когато Иняки Уилямс реализира победния гол с удар от въздуха след центриране на брат си Нико Уилямс, превръщайки се в герой за Атлетик.

Реал Сосиедад и Атлетик Билбао се присъединяват към Барселона в полуфиналите на турнира. Последният участник в тази фаза ще стане ясен след изиграването на двубоя между Бетис и Атлетико Мадрид.

