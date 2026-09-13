Мбапе взриви „Бернабеу“, Моуриньо получи мечтаното завръщане
Французинът заби хеттрик при 4:1 над Реал Сосиедад, а вечерта се превърна в истински празник за новия-стар треньор на Реал Мадрид
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Французинът заби хеттрик при 4:1 над Реал Сосиедад, а вечерта се превърна в истински празник за новия-стар треньор на Реал Мадрид
Родриго Рикелме взриви Севиля, а гостите изпуснаха шансовете си да откраднат точка
Тимът измъкна ценна точка срещу Реал Сосиедад и се изкачи над чертата в Ла Лига
Тимът от Севиля водеше с 2:0, но изпусна ценни точки в битката за Шампионската лига
Гол след почивката донесе безценни точки, драмата на „Рамон Санчес-Писхуан“ държа до последната минута
Баските триумфираха във финалния трилър след 2:2 и 4:3, вратарят Мареро стана герой
Късна дузпа на капитана Микел Оярсабал реши баското дерби и прати тима срещу Атлетико Мадрид
Туриентес наказа „Сан Мамес“, реваншът е на 4 март
Сосиедад и Атлетик елиминираха Алавес и Валенсия и вече гледат към трофея
В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 точки пред Барселона с 25
Това е втора поредна победа за отбора
Французите победиха с 2:0 у дома Реал Сосиедад
Реал Сосиедад се наложи с 3:1
Лео Меси и компания биха 2:1 Реал Сосиедад
Барселона претърпя втора поредна загуба в Примера дивисион и по този начин позволи на своите преследвачи – Атлетико и Реал Мадрид да скъсят разликата,...
Дейвид Мойс ще бъде уволнен от "Реал Сосиедад" днес или утре, твърди Sky Sports. Мойс пое тима преди около година. От началото на сезона обаче "Сосие...
Сан Себастиан. Дейвид Мойс официално пое Реал Сосиедад, информира Sky Sports. Договорът на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед е за година и половина...
Манчестър. Дейвид Мойс дебютира начело на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига с победа. "Червените дяволи" победиха с 4:2 Байер Леверкузен на "Олд Т...