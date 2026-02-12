Реал Сосиедад удари Атлетик в Билбао. 1:0 и аванс за финала

Реал Сосиедад направи сериозна крачка към финала за Купата на краля, след като победи Атлетик Билбао с 1:0 като гост в първия полуфинален сблъсък между двата баски съперника. Единственото попадение на „Сан Мамес“ падна след почивката и дава психологическо предимство на тима от Сан Себастиан преди реванша на 4 март. В другата полуфинална двойка ще спорят Барселона и Атлетико Мадрид, което обещава напрегната развръзка в турнира.

Първото полувреме предложи равностойна битка и високо темпо, но без попадения. Реал Сосиедад започна по-активно и наложи контрол в началните минути, но не успя да превърне инициативата си в гол. В 23-ата минута Микел Оярсабал беше близо до откриване на резултата, докато от другата страна Иняки Уилямс не се възползва от опасна контраатака на домакините.

След паузата натискът на гостите даде резултат. Пабло Мартин удари греда още в 47-ата минута, а младият мексикански вратар на Атлетик Алекс Падия продължи с добрите си намеси. В 62-ата минута обаче Бенат Туриентес намери пролука и реализира попадението, което се оказа решаващо за изхода на срещата.

Сосиедад продължава впечатляващата си серия без загуба - вече 10 поредни мача, откакто Пелегрино Матарацо пое отбора в средата на декември. Формата и увереността на тима се усещат, а минималният аванс дава стратегическо предимство преди реванша у дома.

„Доволни сме, но реваншът все още предстои. Резултатът е добър, но трябваше да вкараме повече голове“, заяви голмайсторът Бенат Туриентес пред Movistar Plus, оставяйки ясно послание, че битката далеч не е приключила.

