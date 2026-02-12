Отбор от Висшата лига изхвърли треньора си

Нотингам Форест отново разтърси Висшата лига, след като освободи Шон Дайш и се озова в търсене на четвърти мениджър от началото на сезона. Новината бе съобщена от ДПА и идва след разочароващото нулево равенство срещу последния в класирането Уулвърхямптън. Дайш изкара едва 114 дни начело на тима, но това се оказа достатъчно за нов управленски завой. Форест вече е само на три точки над зоната на изпадащите, а напрежението расте.

Пропуснатите шансове срещу Уулвърхямптън се оказаха решаващи за съдбата на треньора. Отборът не успя да материализира нито една от възможностите си, което остави усещането за пропусната възможност в ключов момент от сезона. В официално изявление клубът посочи: „Футболен клуб Нотингам Форест може да потвърди, че Шон Дайш е освободен от задълженията си като старши треньор. Бихме искали да благодарим на Шон и неговия екип за усилията по време на престоя им в клуба и им желаем късмет в бъдеще. Към момента няма да правим допълнителни коментари“.

Настоящият сезон вече се оформя като един от най-нестабилните в последните години за клуба. През миналата кампания Нотингам завърши седми под ръководството на Нуно Ешпирито Санто и си осигури участие в европейските турнири за първи път от сезон 1995/1996, въпреки че пропусна място в Шампионската лига след слаб финал. Португалецът дори подписа нов тригодишен договор през юни 2025 г., но още през септември бе освободен след разрив със собственика Евангелос Маринакис.

Негов наследник стана бившият мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу, но престоят му бе още по-кратък - само 40 дни. Той бе уволнен минути след тежката загуба с 0:3 от Челси, което подчерта нестабилността в управлението на клуба. На 21 октомври Дайш пое отбора като трети мениджър за сезона, но и неговият период приключи бързо.

Сега Нотингам Форест е изправен не само пред битка за оцеляване във Висшата лига, но и пред спешната необходимост да стабилизира треньорския пост. Четвъртият избор за сезона може да се окаже решаващ за бъдещето на клуба.

