Стоичков става акционер в румънски клуб

Христо Стоичков ще стане акционер в елитния румънски клуб Фарул (Констанца), съобщи първи днес сайтът fanatik.ro, а след това новината беше разпространена и от другите румънски медии, предаде БТА.

Стоичков ще вземе 50 процента от акциите на самия Георге Хаджи в клуба, а другите 50 ще бъдат на румънската футболна легенда и съотборник на българина в Барселона Георге Попеску, който и в момента е президент на Фарул.

Георге Хаджи притежава 69.9 процента от Фарул, 10 процента са на бразилската футболна легенда Ривалдо, 10 притежава Чиприан Марика, а също толкова има и Даниел Морару.

Причината за промяната е решението на Георге Хаджи да приеме предложението на президента на Футболната федерация на Румъния Ръзван Бурляну да стане национален селекционер. За да мине на работа във федерацията като треньор обаче, Краля – както наричат Хаджи на север от Дунава, трябва да прекрати отношенията си с досегашния си клуб.

Така той ще прехвърли своите акции на двамата си добри приятели – Попеску и Стоичков, които ще си разделят 69.9 процента по равно. Сделката е била договорена по време на рождения ден на българина на 8 февруари, когато той събра близки и приятели по случай своя 60-и рожден ден, твърди още fanatik.ro.

