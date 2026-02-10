Сагата продължава! Това ли е следващият клуб на Салах

Бъдещето на Мохамед Салах отново се превръща в една от големите теми около летния трансферен прозорец. Според информация на журналиста Санти Ауна, представители на египетската звезда вече водят разговори със саудитския Ал-Итихад относно евентуален трансфер след края на сезона.

По данни на източника самият футболист е значително по-склонен да обмисли подобен ход в сравнение с преди година, когато също беше обект на сериозен интерес от Саудитска Арабия, но в крайна сметка предпочете да удължи договора си с Ливърпул.

От известно време ръководителите на саудитската лига се опитват да привлекат Салах като една от най-разпознаваемите световни звезди и водещо лице на шампионата. След появилите се съмнения около бъдещето на Кристиано Роналдо в Ал-Насър, се заговори, че на египтянина е предложено възнаграждение, значително по-високо от настоящото му на „Анфийлд“, с идеята той да се превърне в новото лице на първенството.

Въпреки това евентуална сделка ще изисква и споразумение с Ливърпул, тъй като към лятото ще остава още една година от контракта на Салах с английския клуб и трансфер без компенсация не е възможен, пише gol.bg.

Междувременно в Ал-Итихад се очакват сериозни промени в състава. Шампионът от миналия сезон планира обновяване, след като през януари се раздели с част от водещите си имена, а договорът на Фабиньо изтича през юни. Клубът очевидно подготвя почвата за привличането на нова голяма звезда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com