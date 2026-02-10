Разкриха съдбата на Томас Тухел в Англия

Селекционерът на националния отбор на Англия Томас Тухел може да поеме Нюкасъл Юнайтед след изтичането на договора му с националния отбор. Това съобщава TEAMtalk.

Припомняме, че договорът на 52-годишния футболист е до края на финалите на Световното първенство през 2026 г.

Според информации, настоящият мениджър на Нюкасъл Еди Хау вероятно ще напусне в края на сезона. Феновете са изключително недоволни от текущите резултати на отбора - Нюкасъл е 12-ти във Висшата лига.

Самият Хау преди това заяви, че ще напусне, ако смята, че не е в състояние да изведе клуба на следващото ниво.

Тухел спечели Лига 1 два пъти с ПСЖ, Шампионската лига веднъж с Челси и Бундеслигата с Байерн Мюнхен. Преди това той е бил треньор и на Борусия Дортмунд.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли в 16 града в Съединените щати, Канада и Мексико.

