ЦСКА обяви групата за тежкото дерби

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев и неговият щаб определиха групата за двубоя 1/4-финалите в турнира за Купата на България срещу ЦСКА 1948.Мачът на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 18:00 часа.

Ето кои футболисти попаднаха в списъка:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой





