Арне Слот коментира ужасна ситуация за Ливърпул през сезона

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът му е бил засегнат от повече от обичайното лош късмет през този сезон, особено заради късно допуснати голове и повтарящи се неуспехи.

„Трябва да се пазим от това и да се фокусираме върху подобряването на представянето. Броят пъти, в които допускаме голове в края на мачовете, е повече от обичайното“, каза Слот.

Той добави: „Определено мога да кажа, че нямахме късмет, това е вярно. Но дали е лош късмет или това сме ние – ще разберем в хода на сезона.“

Слот посочи и модел на почти спечелени мачове:

„Определено имам такова усещане. Дори когато подпишем с играч и той още не е играл за нас, се контузва… Имахме толкова много удари и неуспехи. Много пъти не получихме това, което заслужавахме, а три дни по-късно пак показвахме добро представяне, което обаче не водеше до победа.“

Нидерландецът подчерта, че само в три полувремена съперниците са доминирали ясно – срещу Кристъл Палас, Манчестър Сити и Арсенал.

Слот призова отбора си да остане концентриран и да не се вторачва в липсата на късмет, като подчерта, че следващите месеци ще покажат дали проблемите на Ливърпул са резултат от лошо стечение на обстоятелствата или от по-дълбоки причини.

