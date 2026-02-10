Линдзи Вон проговори с разтърсващи думи

Малко повече от 24 часа след чудовищното падане, което я изпрати на операционната маса два пъти в рамките на денонощие, Кралицата на алпийските ски в неподправения си стил написа:

“Вчера олимпийската ми мечта не завърши така, както си мечтаех. Не беше край от приказка, а просто животът. Осмелих се да мечтая и бях работих здраво, за да го постигна. Но в ски спускането разликата между преминато трасе и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра.

Просто аз бях с 12 сантиметра по-близо, когато дясната ми ръка се закачи за вътрешната страна на вратата, завъртях се и това доведе до падането ми. Предната ми кръстна връзка и предишните контузии нямаха нищо общо.

За съжаление, получих тежка фрактура на бедрената кост, която в момента е стабилна, но ще изисква няколко операции, за да се възстанови. Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която ми причини, не съжалявам. Да стоя на старта вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че съм там и имам шанс да спечеля, беше само по себе си победа.

Знам, че алпийските ски са риск. Винаги са били и винаги ще бъдат невероятно опасен спорт.

И подобно на ските, поемаме рискове и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не сбъдваме мечтите си. Но това е и красотата на живота: че можем да опитаме.

Опитах. Мечтаех. Скочих.

Надявам се, че ако си вземете нещо от моето пътуване, то ще е да вярвате, че всички вие имате смелостта да се предизвикате. Животът е твърде кратък, за да не поемаме рискове. Единственият провал в живота е да не се опитваш.

Вярвам във вас, както вие вярвахте в мен.

Линдзи Вон

