Футболистът на ЦСКА остава в ареста след пиянското шофиране

Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор остава в ареста с мярка за неотклонение до 72 часа. Това съобщиха от прокуратурата на брифинг по случая, който предизвика сериозен обществен и спортен отзвук.

Пастор беше задържан в ранните часове на неделя, след като е причинил пътнотранспортно произшествие с паркиран автомобил и е преминал на два червени светофара. При последвалата полицейска проверка пробата му за алкохол е отчела 2,32 промила.

От държавното обвинение обясниха, че е образувано досъдебно производство и футболистът вече е привлечен като обвиняем. „Преценявайки обществената опасност на деянието – преминаване на няколко червени светофара и причиняване на ПТП, наблюдаващият прокурор е приел, че съществува опасност обвиняемият да се укрие и е наложил мярка за неотклонение за срок до 72 часа“, заявиха от прокуратурата.

По думите им Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от една до три години, както и финансова глоба. Няма данни Пастор да е употребявал наркотични вещества, но той е отказал кръвен тест. Прокуратурата уточни, че в повечето подобни случаи съдебната практика води до условни присъди, но конкретната мярка ще бъде преценена допълнително, включително възможността за внасяне на искане в съда за постоянен арест.

От обвинението подчертаха още, че футболистът е оказал пълно съдействие на разследването. В автомобила с него е пътувала жена, за която се предполага, че е негова приятелка, а превозното средство не е било негова собственост. Фактът, че Пастор не е български гражданин, е отчетен като един от факторите при определяне на мярката, но не е единственият.

От прокуратурата изрично заявиха, че професионалните ангажименти на футболиста нямат отношение към разследването и ЦСКА като клуб няма да бъде ангажиран по никакъв начин със случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com