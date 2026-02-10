ЦСКА и ЦСКА 1948 откриват четвъртфиналите за Купата на България

ЦСКА се изправя срещу ЦСКА 1948 в първи сблъсък от програмата на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е днес от 18:00 часа.

И двата столични тима стартираха с победи пролетния дял от първенството. ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с 1:0 на „Огоста“, но плати висока цена за успеха, след като едно от новите попълнения - Бернардо Коуто, получи тежка контузия и ще отсъства за дълъг период. ЦСКА от своя страна обърна Арда до 3:1 на „Васил Левски“, но също не се размина с проблеми.

При „червените“ с травма е основният халф Бруно Жордао, макар и с по-лека контузия. Извън чисто спортните теми, тимът беше разтърсен и от скандал, след като десният бек Дейвид Пастор беше арестуван с 2,32 промила алкохол в кръвта, което допълнително нагнети напрежението преди дербито.

Последният мач между двата отбора на Националния стадион завърши с победа на ЦСКА 1948 с 1:0 през август. Тогава герой за тима се превърна един от най-добрите реализатори в елита Мамаду Диало. По онова време ЦСКА се намираше в сериозна криза, докато в момента тимът влиза в сблъсъка с по-голямо самочувствие и амбиция за реванш срещу водения от Иван Стоянов състав.

Главен съдия на четвъртфинала е Радослав Гидженов, с помощници Мирослав Иванов и Петър Митрев. Четвърти арбитър е Мартин Марков, а на ВАР ще оперират Мариян Гребенчарски и Кристиян Колев. Съдийски наблюдател е Георги Игнатов.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг отново само няколко дни по-късно – в събота, 14 февруари, от 14:45 часа в Бистрица, този път в мач от първенството, което допълнително повишава залога и напрежението около днешния четвъртфинал.

Пълна програма за 1/4-финалите в турнира за Купата на България:

Вторник, 10 февруари

18:00, ЦСКА-ЦСКА 1948

Сряда, 11 февруари

15:00, Ботев Враца-Арда

18:00, Лудогорец-Левски

Четвъртък, 12 февруари

15:30, Локомотив Пд-Ботев Пд

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com