Ботев Пловдив и Берое не се победиха в напрегната битка за Тракия

Ботев Пловдив и Берое не излъчиха победител в Битката за Тракия от 20-ия кръг на Първа лига, завършила 0-0 след напрегнат и наситен с положения двубой. Равенството запази статуквото в класирането - „канарчетата“ остават 11-и с 22 точки, а „заралиите“ са 13-и с пет по-малко.

Домакините започнаха по-активно и още в средата на първата част създадоха сериозно напрежение пред вратата на Берое. Лукас Араухо стреля опасно от дистанция, последва рикошет и трудна намеса на Жауме Кардей, а секунди по-късно Ботев поиска дузпа за падане на Франклин Маскоте, но съдията Стоян Арсов не посочи бялата точка.

Кардей постепенно се превърна в ключовата фигура на мача. В 34-ата минута той извади майсторски далечен удар на Николай Минков, а малко преди почивката направи феноменално тройно спасяване - първо срещу Тодор Неделев, после при добавката на Маскоте и накрая при нов опит на Педро Игор.

Берое също имаше своите моменти. Давид Валверде и Салидо пропуснаха да се възползват от колебания в защитата на Ботев, а в началото на втората част гостите отново показаха, че могат да бъдат опасни на контраатака.

Най-чистият шанс след почивката бе за Берое, когато Емир Кухиня излезе сам срещу Даниел Наумов, но капитанът на Ботев реагира хладнокръвно, а Никола Солдо довърши спасението с решаваща намеса.

В последните минути „жълто-черните“ обсадиха наказателното поле на гостите, а в добавеното време Никола Илиев бе спрян за последно от Кардей, който окончателно затвърди статута си на герой на мача и подпечата нулевото равенство в дербито.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com