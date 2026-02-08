Лион удари Нант с 10 души и се настани на подиума

Олимпик Лион показа хладнокръвие и характер, за да стигне до ценна победа с 1:0 като гост на Нант в мач от 21-ия кръг на френската Лига 1. Успехът изкачи „хлапетата“ на трето място в класирането и им даде аванс от три точки пред прекия конкурент Олимпик Марсилия, като тимът изпраща ясен сигнал в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Единственото попадение в срещата падна в 25-ата минута, когато Келвин Амиан се оказа на точното място и прати топката във вратата на домакините. След гола Лион заложи на контрол и дисциплина, но мачът рязко се усложни след почивката.

В 61-ата минута бразилският талант Ендрик, който играе под наем от Реал Мадрид, получи червен картон и остави гостите с човек по-малко за повече от половин час. Нант опита да натисне и да се възползва от численото си предимство, но защитата на Лион устоя, а домакините така и не намериха път към гола.

Най-близо до изравняването Нант бе в добавеното време, когато Гираси разтресе гредата и накара гостите да замръзнат за миг, но резултатът остана непроменен и Лион си тръгна с трите точки.

След този кръг лидер е Ланс с 49 точки, следван от Пари Сен Жермен с 48. Лион е трети с 42 точки, пред Олимпик Марсилия с 39, Лил с 33 и Рен с 31, като битката в челото на класирането остава изключително напрегната.

